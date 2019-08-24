仁愛鄉清境地區因風勢強勁，南投縣政府緊急通告，清境高空觀景步道即刻關閉。（楊樹煌攝）

日月潭伊達邵碼頭的「乳卡熊海盜市集」，因白鹿颱風來襲，基於安考量，緊急撤場，提早結束。（楊樹煌攝）

白鹿颱風來襲，雖然尚未對南投縣造成重大災情，但卻有不少道路發生路樹傾倒，影響交通，日月潭伊達邵碼頭的乳卡熊海盜市集活動基於安全已緊急撤場，另清境觀景步道縣府也宣佈暫時關閉，值得民眾注意。

白鹿颱風因由南部過境，西南平原無屏障，直接襲擊，位處中部地區的南投縣，也感受強風來襲，不少道路都傳出零星樹木傾倒現象，台14線67.8K南豐段發生竹林倒塌至道路，交通暫時無法通行，經仁愛警分局通知埔里工務段隨即派員與機具進行緊急排除，於傍晚即將障礙物排除，恢復雙向通車。

日月潭伊達邵碼頭由大黑松小倆口結合日月潭地區新創觀光特色，特別打造的「乳卡熊海盜市集」，剩下最後兩天活動，因為白鹿颱風來襲，碼頭發出禁航通告：日月潭水域出現強陣風、陣雨，各公有碼頭實施預警性封閉、禁止出航；主辦單位為免強風來襲造成意外，基於安考量，也於今天緊急撤場，提早結束。

另仁愛鄉清境地區因風勢也極為強勁，南投縣政府也於今上午緊急通告，由於白鹿颱風來襲，造成仁愛鄉風雨持續增強，清境高空觀景步道即刻關閉；仁愛鄉奧萬林國家風景區今天也暫時休園。

(中時 )