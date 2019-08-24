柯震東疑為蕭亞軒說話。（圖／翻攝自kaikaiko IG）

40歲天后蕭亞軒今(24日)選在生日當天公開認愛小她16歲、大陸鮮肉男友黃皓，而蕭亞軒過去可謂男神收割機，和王陽明、周湯豪等人傳過交往，2012年她被拍到和小12歲的柯震東約會，最後無疾而終。今蕭亞軒證實新戀情，柯震東稍早在IG有感而發寫下：「一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！」隔空為蕭亞軒送暖。

蕭亞軒今凌晨放出和24歲黃皓的放閃四連拍，說：「愛就是需要我們在一起」，正式認愛。而蕭亞軒的情史也引來網友討論，她曾和小3歲王陽明交往，3年後分手，隨後先後傳與小3歲籃球員毛加恩、小6歲演員白梓軒、小2歲混血男模李安卓交往，但不了了之，2010年她和小9歲周湯豪傳緋聞，兩年後她被媒體拍到與小12歲柯震東牽手逛街，2年後分手。

蕭亞軒和柯震東的「亞東戀」破局後，男方曾被爆用化名疑似痛批蕭亞軒：「到底還要以一路被劈腿的情場失敗可憐人身分來混多久？」兩人關係一度降到冰點，後來柯震東涉毒被抓，蕭亞軒主動為柯震東加油，兩人關係才回溫，而分手主因，蕭亞軒曾透露，兩人因生活和價值觀有落差，努力嘗試過仍無法達到對方的期望，才決定分開。

如今蕭亞軒認戀新男友，柯震東稍早在IG限時動態PO出一張寫著「亞」的底圖，上面寫道：「網路呀網路！一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有什麼好罵，正能量一點吧」，雖未挑明是為蕭亞軒說話，但想為舊情人說話的心情不言而喻。

40歲生日認愛小16歲男友！蕭亞軒親密照放閃

(中時電子報)