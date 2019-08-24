前立委楊麗環24日陪同立法院長王金平參加護國息災梁皇大報恩法會。（賴佑維攝）

前立法院長王金平（左二）24日參加護國息災梁皇大報恩法會。（賴佑維攝）

前立法院長王金平24日參加護國息災梁皇大報恩法會，被問到外傳將擔任郭台銘競選總部主委或榮譽主委？以及三方是否合作？王金平說，沒有聽過這件事。合作則要看「姻緣」。

王金平參加法會時，前立委楊麗環全程陪同，她說，台灣一直以來就是藍綠，希望能有第3選擇。至於楊麗環是否有意願參選？她語帶保留，表示將看王金平、台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘狀況再決定。

楊麗環說，台灣3、40年來一直對立，每到選舉就有紛爭、仇恨，台灣人民應該要有更好的選擇。不過楊麗環也說，台灣人習慣非藍即綠，忘了有第三選擇的自由空間。她指出，這3人的共識是，希望可以和大陸、美國保持友好關係，「不要跟大陸好，就得罪美國，也不要跟美國好，就得罪大陸。」

楊麗環也提到，每個人當然都希望自己是領導的人，可是她自己認為，論資歷，又不分藍綠，當然希望是王金平最好。她說，王金平擔任5屆立法院長，最了解民眾。當然聲量會有不同的呈現方式，不過王金平若是站出來，將會最適合協調與大陸、美方關係。

(中時 )