台灣民意基金會今公布最新民調顯示，台灣人的政黨支持，民進黨與國民黨目前已經並駕齊驅，各獲三成台灣選民支持，新成立的台灣民眾黨獲 8.1％的支持，躍居第三， 而時代力量以 6.7％屈居第四，親民黨以 2.5％位居第五，其他新舊小黨則仍待努力。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨政黨支持沒有因為個小黨成立受到影響，主要是因為時代力量最近風波，導致時力支持者跑去支持民進黨，國民黨則被台灣民眾黨拉去不少。

至於 2020 總統大選蔡英文與韓國對決，最新民意顯示，在台灣20歲以上成年人中，超過半數的人傾向支持蔡英文，只有3成5傾向支持韓國瑜， 蔡暫時領先韓 17.4 個百分點，這是一個一面倒的局面。

當 2020 總統大選是蔡英文、韓國瑜與柯文哲的三人競爭時，最新民意顯示， 當 2020 台灣總統大選出現三人競逐的狀況時，蔡英文一馬當先，大幅領先居次的韓國瑜與第三的柯文哲。

游盈隆說，這項發現徹底改變了七月的競爭狀態。換言之，蔡英文目前的領先地位猶如公元 2000 年宋楚瑜的先期領先地位一樣， 遙遙領先。

游盈隆認為，有參選的人如果不盡早表態，選民就會開始選邊站，最後會無法拉回；而一個成熟的政黨，也不太會發生中途換人的狀況。

至於台灣人對國內外主要政治人物的感覺，台灣人對國內三個主要政治人物 的感情熱度，蔡英文躍居第一，柯文哲第二，韓國瑜殿後。在「喜歡排行榜」 上，也是同樣的順序;在「討厭排行榜」上，韓國瑜第一，蔡英文第二，柯 文哲第三。

台灣人對美中兩大強權領袖川普與習近平的感情溫度，顯示此刻 台灣人對川普的好感遠超過對習近平的好感，這也一定程度地反映了台灣人 現階段較為親美的特質。

這次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是 2019 年 8 月 19-20 兩天;以全國為範圍的20歲以上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數 兩碼隨機方式抽樣;有效樣本 1085 人;抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.98 個百分點。

(中時 )