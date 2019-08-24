北市南港研究院路四段101號附近大排，24日下午3時許，發生一起落水意外，一名年約70歲的工人在施工時疑不慎落水，救護人員獲報趕往現場將他救起，但該名工人已失去呼吸心跳等生命跡象，現已送往內湖三總急救中。

警消初步了解，該名工人疑是大地工程處的委外包商，將確認其身分，並由勞檢處調查工安意外發生原因。

(中時 )