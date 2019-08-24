北市南港落水意外 70歲工人命危送醫 16:132019/08/24 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 救護人員獲報趕往現場將男子救起，送往內湖三總急救。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港研究院路四段101號附近大排，24日下午3時許，發生一起落水意外，一名年約70歲的工人在施工時疑不慎落水，救護人員獲報趕往現場將他救起，但該名工人已失去呼吸心跳等生命跡象，現已送往內湖三總急救中。 警消初步了解，該名工人疑是大地工程處的委外包商，將確認其身分，並由勞檢處調查工安意外發生原因。 (中時 ) #工人 #意外 #北市 #南港 #工程處 也許您會感興趣 推薦閱讀 商圈更迭 北捷信義南港人氣強 04:102019/08/20 產業．科技 環狀線通車前 侯Sir帶你嘗鮮 04:102019/08/20 地方新聞 苗栗縣泰安鄉火燒車意外 12:482019/08/20 社會 韓國瑜爆被監視 侯友宜：不了解 17:202019/08/20 政治 整理過世獨居老人家 驚見意外光景 17:162019/08/20 日常 喜憨兒攜手幾米 衝秋節禮盒業績 04:102019/08/21 地方新聞 南港半年配率先啟動 8/22配息0.5元 11:212019/08/21 財經 赫拉克羅斯降臨新北 10月3日瘋抓寶 04:102019/08/22 藝文副刊 台鐵汐科－南港間清晨掛點 5千多名通勤族遭殃 07:272019/08/22 生活 富少炸隧道害死女友 士檢追加妨害公眾往來重罪 13:072019/08/23 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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