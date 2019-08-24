前總統府資政吳澧培在民進黨總統初選期間，力挺前行政院長賴清德；今被問到「蔡賴配」時，吳澧培說，他曾建議賴清德，如果要留在民進黨，就要爭取不分區，然後爭取做總召，賴說還在思考。

吳澧培今出席台灣民意基金會三週年茶敘；吳澧培受訪表示，賴清德在國外時，兩人有聯絡過一次；被問到會答應蔡賴配嗎？他說，「據我的了解，應該是不會。」

至於賴有提到下一步？吳澧培說，賴還在思考，但會支持一些理念跟自己相近、一致的立委。

(中時 )