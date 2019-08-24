吳澧培：曾建議賴清德留民進黨 爭取不分區 16:242019/08/24 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統府資政吳澧培在民進黨總統初選期間，力挺前行政院長賴清德；今被問到「蔡賴配」時，吳澧培說，他曾建議賴清德，如果要留在民進黨，就要爭取不分區，然後爭取做總召，賴說還在思考。 吳澧培今出席台灣民意基金會三週年茶敘；吳澧培受訪表示，賴清德在國外時，兩人有聯絡過一次；被問到會答應蔡賴配嗎？他說，「據我的了解，應該是不會。」 至於賴有提到下一步？吳澧培說，賴還在思考，但會支持一些理念跟自己相近、一致的立委。 (中時 ) #吳澧培 #賴清德 #民進黨 #2020大選 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨想贏2020？羅友志曝關鍵在這三字！ 11:052019/08/20 政治 高嘉瑜哭了：我在黨人緣不好、爭議多 17:572019/08/21 政治 各有盤算 豈有真心 大小綠合作終破局 04:102019/08/22 政治要聞 被國家機器了沒 04:102019/08/22 時論廣場 汐止不能讓國民黨？ 時力嗆羅文嘉：秘書長發言應深思 15:422019/08/22 政治 不滿民進黨立委提名 林飛帆：時力內部有明確方案後 雙方較能對話 16:522019/08/22 政治 親美不是民進黨專利 04:102019/08/23 時論廣場 兩岸衝突升溫 當把握善意控制風險 04:102019/08/23 時論廣場 張善政驚爆！核廢預算民進黨退「整包」 08:492019/08/23 政治 時代力量再邀民進黨對談 黨主席徐永明：「邱規徐隨」不用擔心 14:282019/08/23 政治 政治熱門新聞 支持韓國瑜選總統嗎？她一席話吐心聲 - 政治 韓國瑜颱風天坐鎮指揮 韓黑名嘴竟讚8字！網傻眼 - 政治 「你不是我認得的韓國瑜了！」王世堅快哽咽 - 政治 虎視眈眈不是郭？藍營這兩人遭點名等換瑜 - 政治 一張與韓擁抱照 謝龍介竟要哭了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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