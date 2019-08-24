還記得高一下要選組的困擾嗎！那時是否對於未來的變數太多，遲遲無法做決定，PTT上網友發現，似乎有錢人家小孩都是學法律、商科，似乎沒有富家子弟去學理工科，難道是「鐵的定律」。網友表示「有錢人不需要讀理工給人請」。

原Po發現，有錢人讀理工的似乎只有比爾蓋茲，其他的大老闆都學商、學法律出身，難道是發現了有錢人世界的鐵則了？

有錢人讀理工的似乎只有比爾蓋茲，其他的大老闆都學商、學法律出身。（圖／PTT）

網友紛紛給出回應，並透露出理工組淡淡的哀傷，「實業家的後代比較會念理工，金融才會念法」、「只是要地位而已，沒有必要唸理工」、「有錢唸理工給人請幹嘛」、「一輩子不需要找工作，唸什麼理工」、「法商就是管理工的」、「有錢人家的孩子念法商，未來接班或從政才有幫助」、「技術底的實業家會念理工，金融又沒技術」、「簡單說就過水的」、「文組才是輕鬆賺大錢」、「他們唸書是為了交朋友、拓展人脈」。

網友一致認為，有錢人小孩都是準接班人，學法學商是讓他們拓展人脈，畢業後就能回去接家族企業，沒有必要出去給人請，法商就是在管理工的。網友又氣又無奈的留言怨念感超深，似乎「理工科的肝,給錢就能買到」真有此理。現在想想身邊多少朋友是念法商、誰讀理工吧 。

(中時電子報)