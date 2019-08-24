《富比世》雜誌公布年度女演員收入排行榜，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）連續兩年度奪冠，年收入5600萬美元（約17.3億台幣），收入主要來自《復仇者聯盟：終局之戰》黑寡婦角色的收入，上映後又收到3500萬美元的後續支付，黑寡婦獨立電影《Black Widow》也先給她8位數的片酬。

影集《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞薇格拉（Sofia Vergara）收入4410萬美元（約13.6億台幣）排名第2，瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）3500萬美元（約10.8億台幣）是第3名。其他上榜的女星依序為妮可基曼、珍妮佛安妮斯頓、卡蕾庫奧科、伊麗莎白摩斯、瑪格羅比、莎莉賽隆、艾倫龐貝歐。

排行榜統計時間自2018年6月1日至2019年5月31日，10位女演員的收入總和扣掉稅收前共計3.146億美元（約97.5億台幣），這比去年的數目高出69％，但仍然遠低於前十大男演員的總收入5.883億美元（約182.3億台幣）。

(中時 )