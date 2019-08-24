台中國際動漫博覽會舉辦參觀人潮突破6萬慶祝活動。（陳淑芬攝）

台中國際動漫博覽會自開幕以來，雖受到利奇馬及白鹿兩颱風相繼來擾，台中市府新聞局主秘陳瑜24日表示，今年以「冒險的入口」為主題，展出不少日本漫畫，並規劃AR實際體驗，深受動漫迷喜愛，參觀人潮已突破6萬人次，26日落幕將上看7萬人次，動漫迷要把握機會，看展還能抽機票大獎。

2019台中國際動漫博覽會自8月9日開展，當天利奇馬颱風襲台，白鹿颱風又在24日來襲，台中各受大小不等雨勢影響。主辦單位新聞局統計參觀人次突破6萬人，24日舉辦慶祝會，策展人周育潤到場祝賀，動漫美少女團體也熱舞演出，現場並切蛋糕與大批Coser及民眾享用同樂。

陳瑜表示，台中國際動漫博覽會今年邁入第3年，第一年以歐洲漫畫為主題、第二年是妖怪，今年則是以「冒險的入口」為主題，並展出柯南、《火影忍者》等日本漫畫，搭配AR實境體驗，台灣民眾對日本漫畫較為熟悉，雖先授受兩颱來擾，但是參觀人潮多於往年，日前已突破6萬人次，預估可創下7萬人潮。

此次展出國內外16組優秀的動漫作品，包括首次離開日本展出的《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》、《飆速宅男》、《貝貝生活日記》及《湯瑪與朋友們》等知名國際漫畫IP，還有台灣金漫獎的得獎及入圍作品等，讓很多動漫迷慕名而來。

(中時 )