內政部長徐國勇今（24）日下午3時至中央災害應變中心主持白鹿颱風第五次工作會報，截至下午2時30分，共有彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市12縣市一級開設。

針對上午行政院長蘇貞昌無法聯繫上澎湖縣長而動怒，指示中央災害應變中心要與各地方首長、指揮官及指揮系統建立即撥即通的系統，消防署表示，已於上午10時通報各縣市回傳首長及隨扈手機號碼 ，並於中午前更新彙整完成。

災情方面，台東縣池上鄉萬安村鐵皮倉庫遭到土石流沖入，經查無人員傷亡；花蓮六十石山土石泥流阻斷交通14名遊客一度受困，已由消防人員引導脫困至安全處所；台東縣鹿野鄉五十戶路水淹及胸，一輛箱型車遭大水困住，4名民眾受困車內，已由消防人員平安將4名民眾救出。各地一般災情計有路樹傾倒、道路積淹水、道路災情等計101件，皆已派員處理。

另公路預警性封閉5處，土石流黃色警戒464條，分佈於宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東。曾停電用戶數2萬9077戶，目前仍停電用戶數9292 戶分佈於台東、屏東、南投，預計今晚10時前修復。累積疏散撤離431人、目前仍收容4處15人。

徐國勇聽取簡報後指出，他得到訊息，有些民眾要回屏東，因為鐵路不通，結果卡在左營，如果客運沒有阻斷，要讓屏東的鄉親可以趕快回去，這部分要趕快了解。

對於花蓮六十石山土石泥流阻斷交通造成14名遊客一度受困，徐國勇特別重視，詢問相關單位這14人是何時、何故上山？雖然事後平安救出，但如果是在都已經發佈颱風還上山，這就是浪費國家資源，也是把自己的生命安全置之於險境，相關單位務必去了解原因。

徐國勇表示，早上從台北看好像還蠻安靜的，現在已經開始有風雨出現，事實上花東從早上就風雨交加，大家辛苦一點，我們不敢說一定要達到沒有人員傷亡的目標，但要盡全力去達到。

(中時 )