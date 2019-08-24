限制級話題國片《緝魔》上映一周，好口碑持續發酵，登上「網路溫度計」網路口碑第一名，其中，飾演殺人魔的吳翔震，在片中造型神祕詭異，引起觀眾熱烈討論，有一場殺人魔迷姦整型女的戲，頭戴防毒面具的吳翔震，只穿一件白色內褲、「巨鵰」現形，十分驚人。

吳翔震本人帥氣陽光，這次在《緝魔》中飾演殺人魔「肖一銘」，與過去暖男形象有極大反差，當初為電影定裝時，其中有一套服裝，是白色內褲、長假髮加上防毒面具，吳換上「戲服」從更衣間走出來，讓攝影師拍照時，現場所有工作人員目瞪口呆，因為造型變態詭異，而且底下一大包，引人側目，導演盧豐淵看了十分滿意。

吳翔震本人走陽光路線。（翔震工作室提供）

吳翔震認為只要符合角色需求，為藝術奉獻他樂意配合，片中他迷姦、性侵多位女性，其中包括邵雨薇飾演的法醫韓雪甯，當時吳在拍這部電影時，整個人都在角色裡，內心狀態十分黑暗、痛苦、陰沈，甚至傷了自己，也傷了邵雨薇，兩人花許多時間才走出角色。

比較特別的是，吳翔震拍攝完迷姦整型女那場戲時，盧豐淵要求吳必須演出震憾感，他說：「我戴著防毒面具，已經有點呼吸困難，還要賣力達到導演要求，在手術檯上演那場戲，到最後都快虛脫了。」最後終於拍完，全身汗水淋漓。

當吳翔震正準備離開時，飾演整型女的演員，竟然問他：「請問可以跟你拍照嗎？」吳當下覺得尷尬，婉拒對方要求，他解釋絕非高傲，而是在那種情況下，他真的沒辦法跟剛剛才被自己迷姦的人自拍合照。

(中時 )