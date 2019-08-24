黃佩紋在世界警消運動會中表現亮眼，為國爭光。(吳亮賢翻攝)

黃佩紋說，非常感謝警大陳盈龍教官對選手們的督促與指導，以及隊友們的彼此加油打氣。(吳亮賢翻攝)

黃佩紋不僅外型吸睛，更是一位柔道高手。(吳亮賢翻攝)

一雙水汪汪的大眼、白皙亮麗的外表，新北市三重分局巡官黃佩紋不僅外型吸睛，更是一位柔道高手，從小學三年級踏入柔道世界，至今長達17年，在今年的世界警消運動會上，更代表台灣參加柔道、柔術、角力等項目，一口氣獨得三金一銅，為台灣爭光。

黃佩紋從學生時代就經常代表學校參加柔道比賽，獲獎無數，曾在全國中等學校運動會第四量級、全國大專運動會第三量級拿下金牌，縱橫柔道場的她，一直有個心願，就是能將柔道學以致用，所以黃佩紋選擇投身警界，不僅能維護社會治安，還能把畢生所學的教導給警界學弟妹。

三重分局指出，黃佩紋105年10月自中央警察大學公共安全系畢業後，即分發到新北市三重分局行政組服務，在工作上秉持全力以赴的精神，表現優異，獲得各級長官的肯定，台灣警察專科學校更借重她的專才，特聘擔任柔道教官，教導學弟妹柔道技能。

黃佩紋表示，警大畢業後，就未再參與全國性的比賽，這次很榮幸代表警政署參加世界警察消防運動會，在集訓的期間，心態上與體能上都必須做調整，難度頗高，很感謝三重分局同仁的鼓勵與支持，讓她賽前能專心投入練習。

黃佩紋說，非常感謝警大陳盈龍教官對選手們的督促與指導，以及隊友們的彼此加油打氣，同時也謝謝團隊的鼓勵，才能幸運獲得柔道、柔術三面金牌，及角力一面銅牌，希望以後有機會，再參與國際性的比賽，為國爭光。

(中時 )