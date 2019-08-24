大佛參佛道架起30公尺的滑水道，彰化縣長王惠美也童心雀躍和親子們一起滑水體驗。（吳敏菁攝）

卦山親子嘉年華如期登場，參佛道架起30公尺的滑水道，九龍池也搭起滑梯大水池，八卦山搖身一變成了水上樂園。（吳敏菁攝）

大佛保祐，白鹿沒搗蛋，卦山親子嘉年華如期登場，參佛道架起30公尺的滑水道，九龍池也搭起滑梯大水池，大雨沒有來，大夥兒玩水玩瘋了，「好過癮喔！」這個嘉年華讓八卦山搖身一變成了水上樂園，還有60攤的市集與童玩區等，吸引親子們一起來尋寶。

八卦山是四、五年級的童年記憶，每個人的相簿裡，幾乎都保存張和大佛合影照片，八卦山這老牌招旅遊風景區，歷久彌新，23、24日再添新風采，搭起30公尺長滑水道，讓小朋友驚喜不已，「哇！好棒」呼朋引伴，颱風沒下雨啦，趕快來玩水吧！

縣長王惠美也跟著童心雀躍了起來，乾脆「撩下去」滑水體驗，濕了一身，和親子們玩成一團。她說，八卦山是彰化重要地標，暑假即將結束，縣府希望給孩子們有一個難忘的暑假，也期望讓八卦山風華再現，晚上7點在地台塑企業回饋在體育場如果兒童劇團「大野狼拯救小紅帽」。

除了30公尺長的滑水道滿足了童心，讓小朋友，哇！哇！的尖叫，九龍池的滑梯大水池，也吸引了小朋友紛紛「滑」進水裡，打起水仗，玩得不亦樂乎。旁邊也有將近60攤的市集與童玩區，還有讓孩子們體驗警消職業的活動，免費棉花糖及冰棒大排長龍。

卦山嘉年華活動還設計闖關遊戲，集5個章還可換禮物，舞台區有音樂、舞蹈、魔術秀、泡泡秀等精彩表演，緊抓暑假的尾巴，來場難忘的體驗。

(中時 )