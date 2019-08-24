台南市有10多處工業區，轄內有70萬名外籍移工，這群人常因不識法令跌入人口販運、吸毒與酒駕陷阱，台南警方最近到安平工業區分送越、泰兩國版的「防制人口販運手冊」，提醒移工認清性剝削、勞力剝削為手段的犯罪型態。

台南市工業區林立，近百萬名外籍移工抱著異鄉夢在此工作，警方卻發現這群移工容易觸犯人口販運、吸毒與酒駕，日前決定制作宣導手冊。

警方統計，台南市今年上半年外來人口觸犯毒品罪有46件、公共危險罪77件，這些案件都連帶影響台灣治安。移工們酒駕、騎車未戴安全帽與吸毒問題最為常見，台灣法律規範製造、販賣毒品，最高可處死刑與無期徒刑，提醒外籍移工不要誤觸台灣律法，吃上官司，還會被遣送回國。

台南市警局外事科與警6分局最近印製越南與泰國版的「防制人口販運手冊」，兩單位一起到安平工業區內發送宣傳手冊，手冊內將移工容易觸法的案件一併提出敘述，提醒移工在台灣工作時，勿輕忽掉入犯案陷阱觸法。

新宣導手冊以泰國及越南文字呈現，除介紹人口販運案件態樣，也提供被害人安置保護與工作許可說明，南區臨近臺南機場與安平工業區，有2200多名移工，警方以「走動宣導」方式發送手冊，提供移工了解外來人口的犯罪型態與台灣法律。

(中時 )