台男日本詐陸女60萬 遭日警活逮 16:402019/08/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣＿ 名27歲張姓男子，涉嫌在日本詐騙50多歲中國籍女性約200萬日圓（約新台幣60萬元）現金，已被東京都警視廳員警以詐欺未遂罪嫌逮捕。 日本TBS電視台報導，張面對警方偵訊坦承犯行。張疑偽裝成中國駐日本大使館職員，打電話給住在東京都武藏村山市的中國籍女性，用中文跟被害人說「犯罪所得的不法資金已流入妳的戶頭」，意圖詐騙約200萬日圓現金。 犯嫌要求把這筆現金放進JR立川車站內的投幣式置物櫃，被害女性覺得可疑報警處理；待張立宇現身車站時，埋伏在現場的員警以現行犯逮捕。 (中時電子報) #張立 #女性 #現金 #日本 #東京都 也許您會感興趣 推薦閱讀 外長會談前釋善意？日再允韓半導體原料出口 15:292019/08/20 國際 頂級衛浴推奢華浴缸 跨性別界線 17:102019/08/20 風格 農委會屏東勘災 8農產列現金補助 17:462019/08/20 生活 日本森大廈最大規模都更案 打造日本第一高樓 15:012019/08/22 國際 不怕貿易戰 謝金河：台股正慢慢醒過來 16:152019/08/22 財經 經濟情感已自由 陸女卻難掩孤獨 04:092019/08/23 焦點新聞 安倍：南韓再三違反兩國約定 11:502019/08/23 國際 北京保安（下） 04:092019/08/24 兩岸藝文 日本人都超守時？網曝15分鐘鐵則 11:332019/08/24 日常 超仙高鐵服務員全程跪地服務 過程全都錄網驚呼「他」太幸運 15:582019/08/24 娛樂 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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