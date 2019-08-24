台灣維新黨24日正式成立，台北市長柯文哲致贈花藍祝賀。（姚志平攝）

台灣維新黨24日正式成立，前台南縣長蘇煥智當選召集人（中），前鴻海董事長郭台銘致贈花藍（右），永齡基金會副執行長蔡沁瑜（左）亦到場致賀。（姚志平攝）

繼「喜樂島聯盟黨」與「一邊一國行動黨」後，「台灣維新黨」今天下午舉行成立大會推選前台南縣長蘇煥智為召集人，對外代表維新黨，也選出包含洪仲丘舅舅胡世和等10名執行委員。蘇煥智致詞主動提及，很多人稱他們是「小綠」恐因而淹沒，他強調，成立政黨並不是爭權奪利，主張恢復地方自治，採取歐洲政黨比例制，去除黑道、買票的政治文化。

蘇煥智回顧自己從政經歷，擔任台南縣長期間，體認到各個鄉鎮因缺乏經費、人才導致發展陷入瓶頸，卸任後持續關注少子化，村落老人居多，面臨滅村的困境。他感嘆，台灣近20年來深陷藍綠口水，經濟與薪資停滯、產業空洞化、逾百萬台商與人才外流，因此，自己一直深思突破困境的方案。

蘇煥智說，2012年蔡英文選總統提出台灣共識但沒有進一步定義，他認為其實台灣共識早已形成，不管名稱是中華民國或台灣，主權早已存在，大家都有共識要保護民主自由、人權法治，由2300萬人民決定台灣前途。

談及經濟困境，蘇煥智表示，目前因為中央集權、集稅，地方政府分不到半毛錢，缺乏誘因難以動起來，可是制度並非天生如此，德國把企業所得稅平均分半給中央與地方，中國大陸也學習德國，促進經濟活絡；政府過於集權，變成習慣性濫權，讓民間缺乏活力無法充分發展。

蘇煥智指出，台灣的公共事務多被少數人壟斷，主張改革基層，恢復地方自治，採取歐洲政黨比例制，才能去除黑道綁架、買票黑金政治，同時社會福利制度也要加快腳步推動，否則國家就等著老化凋零。

依據台灣維新章程，黨員直選執行委員，設置執行委員會，處理預算、人事、提名公職人員候選人等事項，由黨員直選召集人，對外代表該黨。台灣維新黨下午先舉行成立大會，推選前台南縣長蘇煥智為召集人。

執行委員有林獻山、萬蓓琳、詹昭能、郭應哲、林冠年、鍾淑姬、蘇鼎全、胡世和、楊時睿、李震華，候補執行委員維黃福明、劉漢卿、劉俊宏。

(中時 )