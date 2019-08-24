由池晟主演《醫生耀漢》穩居同時段收視冠軍，他在劇中飾演只要十秒就可以診斷出病人症況的痛症醫生，他接受friDay影音文字專訪時透露，自己的父親因為心臟疾病，長時間住院，為了陪伴父親，因此當時對醫院這個空間有所體悟。

池晟說：「我的父親因心臟疾病病了10年，還做了大手術，手術成功率很低，當時我們以最平和的狀態與父親進行了最後的告別，所幸在醫生們努力之下，父親現在身體健康。」回憶起當時在手術房旁走廊焦急等待情景，他表示：「當醫生安慰我手術成功，不用擔心時，我才放下焦慮的心，我永遠會記得那個凌晨執行完手術後準備下班的醫生已經完全疲憊的背影。」

有別於一般人對於到醫院感到害怕，對於池晟來說，因有過陪伴父親開刀經歷，醫院反而是一個能讓他穩定下來的地方。其實，池晟曾在2008年在韓劇《New Heart》曾飾演過醫生，創下高達33%收視率，11年後再次在《醫生耀漢》回歸演出醫生的角色，觀眾反應叫好叫座。

他透露曾在演出《New Heart》時，練時無數次的縫針，笑說當時還可以縫泰迪熊，此次在新劇有一段「10秒醫神」畫面，自己要給自己縫針，問及是否會害怕？池晟說，若是要在10秒內做出判斷，雖然會害怕，但穩定自己才是當務之急。

談及醫生這個職業池晟認為，身體健康是神賜予的最好的禮物，而醫生是這個禮物的傳達者，「我們現在享受的醫學優惠，是因為過去的醫生們沒有放棄而付出努力才得到的。現在的醫生們也一樣。謝謝送我們寶貴的禮物和時間。」《醫生耀漢》每周六日上午10點friDay影音同步跟播。

(中時 )