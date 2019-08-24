高國輝今年開季運氣不佳，昨(24)日首打席開轟後，第3局就因為揮棒導致腰部不適提前退場，今日就被下放二軍。此為他本季第2度在狀況正好時受傷，預計會休2周以上。

高國輝在今年開季時狀況不佳，隨後下二軍調整，4月23日歸隊後，隔天立刻敲出全壘打，打擊率一路從0爬升至2成後，5月5日卻因左側斜腹肌拉傷而下二軍休養，原本預計休4周，卻隔了2個月才重回一軍，當時下半季已經開賽。

7月7日高國輝回歸後，立刻成為悍將陣中的火力輸出來源之一，昨日對戰統一獅首打席敲出全壘打，不過在3局上半因為揮空棒導致腰傷復發，隨即退場。教練團在今日決定將高國輝再度下放二軍休養。

「高國輝上次(受傷)休了滿久，到下半季才回歸，這次也是狀況正好的時候受傷，至少要休2周。」總教練陳連宏對於高國輝運氣不佳也感到無奈，高國輝下半季手感不錯，敲出7支全壘打、打擊率上升至3成23，受傷後高國輝在個人IG的限時動態寫著「Bad Day」，似乎也很自責在球隊爭冠的重要時刻缺席。

富邦悍將下半季雖然戰績排行在第3名，不過僅和龍頭中信兄弟保持2場勝差，還是有很大機會能一搏冠軍機會，高國輝受傷後陳連宏決定讓范國宸頂替位置，「國宸可以排在林益全後面，到時益全打DH、國宸守一壘。」

(中時電子報)