白鹿颱風侵台 傳2男輕傷 17:062019/08/24 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白鹿颱風中心今天下午4點10分從高雄楠梓出海。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風襲台，迄目前為止造成2人輕傷，分別為蘭嶼79歲施姓男子於上午8時49分騎車外出時，疑遭強風吹倒摔傷；另台東縣達仁鄉79 歲劉姓男子上午10時許遭玻璃割傷，2人均無大礙。 (中時 ) #男子 #颱風 #白鹿 #達仁鄉 #台東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 政院召開前置情資研判會議 因應輕颱白鹿 18:152019/08/22 政治 颱風白鹿威脅逼近 北部與金門周五先熱翻 20:532019/08/22 生活 看到「白鹿」衛星照 鄭明典驚：要小心了 21:152019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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