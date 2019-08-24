蝶谷巴特DIY活動獲親子熱烈參與，發揮創意增進情感。（何冠嫻攝）

苗栗縣蝶谷巴特親子DIY展創意。(何冠嫻攝)

苗栗縣政府24日與苗栗縣職業總工會合作辦理蝶谷巴特手機袋DIY活動，培養親子創造力與藝術美學外，更促進家庭情感共創和諧社會。

蝶谷巴特講師吳苙萍介紹，蝶谷巴特源自於歐美國家的紙藝，利用薄薄的餐巾紙就能賦予袋物、舊家具等新生命，且相當適合親子共同創作，讓家長帶著孩子訓練手藝的靈巧度並從小培養美學概念，灌輸舊物重複利用的環保愛地球觀念，凝聚家庭向心力共同學習。

苗栗縣長徐耀昌24日與立委徐志榮和陳超明團隊顧問何文德等人，到場與民同歡感受現場親子和樂氣氛。徐耀昌指出，和諧的家庭關係能成為工作崗位良好表現的原動力，而縣府也戮力打造穩定且良好的就業職場。

徐耀昌表示，自2015年至今年8月止已成功引進285家企業設廠，創造逾2萬個就業機會，且科技龍頭台積電、力晶半導體及首都客運低碳巴士研發廠等知名企業，也已確定進駐苗栗，加上多家五星溫泉會館相繼設立，讓年輕人有機會在家鄉發揮所長、近照顧家人，並將持續打造健全、友善的職場保障勞工與青年權益。

(中時 )