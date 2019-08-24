寒暑假是雙薪家庭最頭痛的事情，台中太平坪林國小近幾年獲台中惠來扶輪社贊助，每年舉辦8週「夏日樂學」全天暑期課程，23日舉行成果發表會。社長楊進福當場致贈14萬7,648元給坪林國小，期盼延續該優質課程，校長林麗卿也對此表達感謝之意。

林麗卿表示，小學的暑期課程多為半天，且週數極短，許多家長自顧不暇，因此暑假常傳出學生憾事；即使學校希望辦理時間更長的課程，囿於經費短缺，往往難以如願，「師資不好找，很多都是友情贊助。」

2017年開始，惠來扶輪社捐款大大補足了暑期課程經費缺口，「夏日樂學」課程得以延長至8周、全天課程，課程經過精心規劃，包括閩南語童謠、藍曬DIY、生態教學、直笛、扯鈴、氣嘴陀螺等課程；孩子搭公車拜訪彩虹眷村、審計新村、台中國家歌劇院等，拓展視野的同時，也讓家長大大鬆了一口氣。

成果展當天，學生在台上表演閩南語歌謠、相聲、旗舞、直笛等才藝。學生表示，不管是室內或戶外的課程，都非常有趣，大家還學到團隊合作精神，團隊力量比自己做快速許多；不管是愉快還是不愉快的部分，最後都增加了彼此之間的友誼。

現場參與的家長則表示，看到孩子的閩南語講得比自己還道地，相當驚訝，短短二個月學到許多才藝，難怪孩子每天回來都很開心，也希望「夏日樂學」暑期課程能繼續辦理下去。

楊進福與社友全程參與成果展。他表示，課程規劃完善，320個小時分分秒秒都很扎實，對孩童助益很大，也不負社友期望。

林麗卿表示，「夏日樂學」課程已是第三年，每年舉辦的動力來自惠來扶輪社願意出動社友資源與力量，有錢出錢，有力出力，讓孩子與家長受惠。成果展結束後，她也不忘爭取來年課程經費，社長楊進福也爽快一口應允，嘉惠學子。

(工商 )