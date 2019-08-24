台中市外埔國中老舊校舍拆除重建，為符合水土保持相關法規，校方規畫設計2處滯洪池，其中1處規畫在當地信仰中心「學德宮」前，引發外埔區11個里的里民強烈不滿，24日拉白布條護廟抗議，展現捍衛地方信仰中心的決心；台中市政府教育局說，將持續與民溝通創造雙贏。

市議員李榮鴻說，大家都支持且樂見老舊校舍拆除重建，給孩子們更好學習環境和硬體設施。但校方規畫的其中一處滯洪池，竟設在信仰中心「學德宮」正前方，對供奉福德正神很不敬；該廟長年保佑鄰里和學子，希望市府能傾聽民意，將這處滯洪池移往鄰近其他地點設置。

外埔國中老舊校舍重建去年10月動工，包括前外埔鄉長吳桂森及當地里長都具名連署，堅決反對在「學德宮」前興建滯洪池。里長們皆認為，將滯洪池變更設計移到鄰近土地施作並不困難，也不會增加太多經費；但校方堅持要在信仰中心前開挖滯洪池，引民沸騰與不滿。

教育局表示，為符合水保法規，於校園土地上設計2處滯洪池，校方考量學生安全，採淺池自然重力排洪設計；其中1處滯洪池A預計設於學德宮土地公廟前，引民抗議市府與學校召開多次協調會，卻因意見相左未達共識。該局將繼續請設計單位提出方案，持續與學校、地方溝通。

教育局強調，外埔國中老舊校舍拆除重建工程由教育部補助經費320萬元、市府籌編工程經費1億4341萬餘元，合計投入1億4661萬餘元，將興建地上3層、38間教室，提供學校師生更安全優質的教學環境；工程今年1月31日開工，預計明年6月28日完工。

(中時 )