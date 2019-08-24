前台南縣長蘇煥智籌組的台灣維新黨今天正式成立，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘均送花籃獻祝福，郭幕僚蔡沁瑜也現身，小黨串起聯盟與否引人遐想。蘇煥智直言，維新黨與郭董某些改革理念非常接近，雖不清楚民眾黨的價值，但小黨就是盡量合作。至於總統人選更挺郭，蘇打太極稱「我們是小咖，有那麼重要嗎？」

台北市長柯文哲的花籃言簡意賅寫到「祝 成立誌慶」，鴻海集團創辦人郭台銘送的花籃賀詞除祝福台灣維新黨成立，也提到「台灣至上，維新優先；中華民國，再造光輝」。

蘇煥智說，因為有好朋友和郭董熟稔，且覺得「改革理念非常接近」，為了讓郭董了解維新黨的理念，因此邀請郭董參加。

蘇煥智補充，郭董提出0到6歲國家養，與他主張小孩都要國家養的政見接近，長期著力於產業、地方、經濟的困境的郭董，可能對政府體制的問題不是很理解，不過雙方在改革經濟相當一致。

此話一出不禁讓人與支持郭董選總統做聯想，被問到此時，蘇煥智避而不談，僅說樂見其他候選人所提的改革理念，重申郭董跟他們推動的大方向一致。媒體追問，若和蔡英文相較，更挺郭？蘇煥智打太極稱「我們是小咖，有那麼重要嗎？」

柯文哲也送花籃，小黨集結聯盟陣線引人遐想，蘇煥智說，柯文哲的支持者偏重都會，目前不清楚台灣民眾黨推動的價值，小黨立場就是盡量大家合作，共同推動某些議題。

泛綠陣營陸續成立政黨，日前「喜樂島聯盟黨」與「一邊一國行動黨」紛成立，有無可能瓜分綠營選票，蘇煥智說，維新黨與民進黨不太一樣，民進黨強調亡國感，維新黨認為台灣現況相對安全，真正關鍵問題應進行制度改革，改善民生困境是核心議題。

(中時 )