海霞教育基金會董事長楊洪秋霞（右三）24日特別頒發獎學金給新竹市消防局警消及義消子女。（陳育賢攝）

為鼓勵消防、義消子女就讀大學，無後顧之憂的追求夢想，並了解其人生規畫，財團法人海霞教育基金會24日特別頒發獎學金給新竹市消防局警消及義消子女，希望得獎同學能好好規畫課業、人生，日後幫助更多需要幫助的人。

新竹市義消總隊長鄭宏輝指出，各消防、義消同仁平日執行各項救災救難工作，犧牲奉獻、辛勞付出，其精神令人敬佩，感謝海霞教育基金會的認同及支持，希望頒發獎學金能夠鼓勵其子女就讀大學，也希望受獎人員能好好規畫課業、人生，日後發揮義消奉獻、助人精神，幫助更多需要幫助的人。

消防局長李世恭表示，海霞教育基金會董事長楊洪秋霞本身就是新竹市義消總隊顧問，受其先生楊清海影響，十分敬佩消防、義消人員，因此自2016年開始辦理消防、義消子女獎學金，鼓勵就讀大學新鮮人，去年起更表揚學年總成績持續優異者，未來也將研擬將獎勵對象提升至研究所成績保持優異者。

市長林智堅則指出，新竹市的公共安全有賴全體警義消救災人員的努力，去年全年火災零死亡是同仁努力的見證，而今年市府持續投入經費，購買裝備、補充人員，更提高平日超勤加班費時數，提供同仁最優的福利，讓大家安心工作，全時守護市民，建構安居的家園。

此次申請獎學金的消防、義消子女有23人，包含大學新鮮人8人、在學成績優異學生15人，每人可獲新台幣1萬元獎學金。

(中時 )