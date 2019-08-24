大雨造成土讓液化 楠梓區路樹倒塌 17:282019/08/24 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 颱風白鹿帶來大雨，24日下午致使高雄市楠梓區卓越路51巷1棵私人所種植的大樹，因土壤液化而倒塌。警方獲報到場拉起封鎖線，清除路樹。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風白鹿帶來大雨，24日致使高雄市楠梓區卓越路51巷1棵私人所種植的大樹，因土壤液化而倒塌。警方獲報到場拉起封鎖線，清除路樹。這棵大樹倒塌路邊，幸無造成人員傷亡。 楠梓分局楠梓派出所巡佐吳國增、警員許孟婷於24日下午2時20分巡邏時，獲報路樹倒塌的消息，到場處理。 這棵大樹倒塌路邊，占據兩線車道，幸無造成人員傷亡。警方除加速清除倒塌路樹外，也藉此呼籲民眾，颱風期間易有瞬間強風、大雨，民眾外出須注意自身安全，開車騎車務必開啟大燈並減速慢行。 (旺報 ) #倒塌 #楠梓 #路樹 #大雨 #清除 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》雨彈再升級！12縣市豪大雨特報 14:462019/08/20 生活 暴雨加地震 花壇工廠擋土牆倒塌 11:562019/08/21 生活 大雨中母女相擁而泣 這一幕警灑淚花了 12:222019/08/22 生活 透天厝藏8噸屎尿？住戶怨業者亂哄抬 13:372019/08/22 生活 台鐵擅自移除路樹 議員會勘要求限期改善 14:542019/08/22 生活 汐止火車站旁路樹斷頭 台鐵挨轟 04:102019/08/23 地方新聞 公益路樹倒 險直接擊中車輛 13:442019/08/23 社會 Facebook釋出工具讓使用者可清除外站瀏覽歷史 15:292019/08/23 科技 白鹿強風吹倒北投路樹 小客車遭砸凹 14:502019/08/24 社會 白鹿中心16：10高雄楠梓出海 這兩地續防豪雨 16:562019/08/24 生活 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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