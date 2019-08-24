颱風白鹿帶來大雨，24日致使高雄市楠梓區卓越路51巷1棵私人所種植的大樹，因土壤液化而倒塌。警方獲報到場拉起封鎖線，清除路樹。這棵大樹倒塌路邊，幸無造成人員傷亡。

楠梓分局楠梓派出所巡佐吳國增、警員許孟婷於24日下午2時20分巡邏時，獲報路樹倒塌的消息，到場處理。

這棵大樹倒塌路邊，占據兩線車道，幸無造成人員傷亡。警方除加速清除倒塌路樹外，也藉此呼籲民眾，颱風期間易有瞬間強風、大雨，民眾外出須注意自身安全，開車騎車務必開啟大燈並減速慢行。

(旺報 )