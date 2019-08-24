縣府向中央爭取4億753萬元經費，將進行投22線道路拓寬工程，打通南、北中寮的任督二脈，讓中寮有進一步發展。（民眾提供）

南投縣長林明溱對中寮鄉最大的願景，就是要拓寬投22線龍鳳瀑布到觀音亭等路段，打通南、北中寮的任督二脈，讓農產品出得去，遊客進得來，中寮才能進一步發展；林縣長4月份向鄉民表示將向中央爭取4億餘元經費，打通環鄉公路，該承諾已獲交通函復同意辦理，預計2022可完工。

林縣長是於今年4月份到北中寮清水村舉辦說明會，當時中寮鄉長廖宜賢、縣議員張永輝及蔡銘軒等都到場，他們都對投22線拓寬抱持期許，因能打通南北中寮交通，將有助於中寮農產運輸及觀光發展。

林明溱表示，縣府向中央爭取4億753萬元經費，進行投22線龍鳳瀑布至觀音亭道路拓寬工程；未來再計畫銜接投26線，與和興村連結，讓南北中寮打通成為環鄉公路網。

該環鄉公路是「生活圈道路交通系統建設計畫」，全線路寬約4到9公尺不等，第1期工程包括投22線龍鳳瀑布至觀音亭，道路將拓寬為9公尺，改善長度約2公里400公尺。

縣府工務處長陳錫梧表示，中寮鄉環鄉道路計畫共分3期，是由立委馬文君和蔡培慧共同努力爭取，該計畫工程總經費4億700多萬元，其中購地款佔6400萬元，該工程必須趕在2020完工，否則經費就會被收回，因此工程設計必須趕緊進行，明年用地取得和工程發包得同步進行，希望明年6月用地取得前後，就能開始動工拓寬該道路。

(中時 )