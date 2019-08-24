(18:12更新)

台東縣池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉明(25)日已達停止上班及上課標準。

行政院人事行政總處公布，受白鹿颱風影響，金門縣今(24日)晚已達停止上班及上課標準。停班停課縣市除今晚新增金門縣，包括花蓮、台東、屏東、高雄、台南、澎湖縣6縣市則是全天停班停課。

【北部】

基隆市：周日(25日)照常上班、上課。

台北市：周日(25日)照常上班、上課。

新北市：周日(25日)照常上班、上課。

桃園市：周日(25日)照常上班、上課。

新竹市：周日(25日)照常上班、上課。

新竹縣：周日(25日)照常上班、上課。

【中部】

苗栗縣：尚未宣布。

台中市：尚未宣布。

彰化縣：周日(25日)照常上班、上課。

雲林縣：周日(25日)照常上班、上課。

南投縣：尚未宣布。

【南部】

嘉義縣：周日(25日)照常上班、上課。

嘉義市：周日(25日)照常上班、上課。

台南市：周日(25日)照常上班、上課。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：周日(25日)照常上班、上課。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：台東縣池上鄉振興村、關山鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、海端鄉、金峰鄉、延平鄉周日(25日)停班、停課。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：周日(25日)照常上班、上課。

金門縣：周六(24日)晚間停班、停課。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

(中時電子報)