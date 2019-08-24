藝人謝忻（左四）24日到台中參加十方啟能中心募款餐會，在晚會前和胡瓜等人一起接受媒體訪問。（馮惠宜攝）

藝人謝忻在與阿翔傳出不傳戀後，沈潛兩個多月首度復工，他和胡瓜等人參加十方啟能中心24晚間舉辦的募款餐會，在餐會前她坦言，重拾麥克風的感覺真好。

晚會開始前，主辦單位安排胡瓜率謝忻等參與公益演出的藝人召開記者會，媒體聚焦首度復工的謝忻，謝忻一開口坦言，這兩個月她是從不穩定的狀態，慢慢沈澱，他很感謝好朋友們默默陪在身邊，他並且感謝十方並沒有拒絕她，讓他可以在這場募款餐會中重拾麥克風，拿著麥克風的感覺非常好，讓她再度肯定自己很喜歡站在舞台上，希望藉由這個機會可以抛磚引玉，讓更多人來共襄盛舉。

當被問及接下來還有更多的工作計畫嗎？謝忻表示，目前沒有多想，如果有的話他會很珍惜，如果沒的話也沒有關係，他將繼續學習。

在一旁的胡瓜在第一段婚姻中也經歷婚姻風暴，他很有感的表示，「我知道這個過程是很難過的」，人生中遇到一些挫折，不代表失敗，也許是成長的動能，可能是過去太順利，沒有看到眼前的困難，遇到困難去解決，也許能量會更大，未來的日子要靠她自己，大家都很支持他，也希望觀眾多多支持他。

這場公益演出在8個月前即敲定，也是謝忻第三次參與十方的募款餐會，原本阿翔也是主持人之一，但在爆發不倫戀後退出演出；胡瓜表示，謝忻過去就常請假去柬埔寨蓋公廁，幫孩子們上課，一直在做公益。他更代表十方感謝各界支持，也感謝所有參加的藝人，讓晚會更以在颱風天順利如期舉行。

(中時 )