配合統一獅隊「傑尼獅型男基地」主題日，24日邀請歌唱選秀節目「聲林之王」冠軍李友廷到現場，賽前帶來2首自創曲並為獅隊開出精采好球。李友廷透漏自己有2年棒球電動「實況野球」的經驗，在開球消息釋出後，還會爬PTT棒球版鄉民的留言，並希望有更多球迷認識他。

統一獅邀請高顏值、創作才華出眾、吉他技巧精湛的李友廷來開球，並在賽前演唱《誰》、《把音量轉小》等自創曲，開球後他給自己評分85，李友廷笑說，「開球很緊張，而且賽前因為下雨所以沒有時間可以練習，但還好投球丟得滿直的。只是因為平常彈吉他再加上有習慣性脫臼，所以不敢丟太大力。」

李友廷平常雖然只有國際賽會收看球賽，不過自己有2年棒球遊戲「實況野球」的經驗，所以對球賽不陌生，自己國中也有打過棒球，但因為當時被球打到腳，從此之後不敢再玩。

在統一獅公布開球嘉賓後，李友廷透露自己有到PTT爬文，「PTT棒球版有很多網友留言『這是誰啊？』當時就覺得一定要在不同領域讓球迷留下印象。」希望透過開球讓更多人認識。

(中時電子報)