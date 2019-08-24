傳出郭台銘將於8月底、9月初宣布選總統，找前立法院長王金平任競總主委，台北市長柯文哲當競選總幹事，郭陣營今天下午派人參加台灣維新黨成立大會，積極布局態勢漸明朗。不過，郭幕僚蔡沁瑜受訪仍否認傳聞，強調郭董並不戀棧位置或名分，下周郭董將前往中東訪問三天，希望三方能好好聊聊。

關於郭柯王結盟儼然成形，蔡沁瑜再次否認稱「真的沒有」，郭董不會計較小錢、位置或名分，最重要是能做事，有機會當然希望三方好好聊聊，交換意見，各自都是好朋友，三個坐下來談也滿對。關於三方會面時程，蔡沁瑜指出，目前沒有時間表，郭台銘下周出國三天，將前往中東關切時畫產業議題。

外傳親民黨主席宋楚瑜下達指令，必要時提名郭台銘參選總統，並與前內政部長李鴻源搭檔競選。對此，蔡沁瑜也否認傳聞，表示郭董對職位沒有任何考慮，也沒有人選，「畢竟沒有說要選或不選」。

她說，這些議題不停被討論，也反映大家對未來充滿焦慮，不知道定位點在哪裡，關於人選問題真的沒提到；至於親民黨的部分，如果理念真的一致的話，也歡迎一起合作。

前台南縣長蘇煥智籌組的台灣維新黨下午舉行成立大會，蔡沁瑜也現身參加，蔡表示，主要是因為有共同朋友，台灣民眾黨成立時，永齡基金會執行長劉宥彤也參加，這次維新黨成立，也有派代表來。

蔡沁瑜說，台灣維新黨與郭董的理念部分一致，例如中華民國再造光輝。台灣在相對安全、有潛力位置，如果可以為台灣友好方向再造光輝，讓民眾有能力但沒有出口的無力感，在未來讓台灣民眾找回正向力量，重拾光榮感。她強調，只要理念一致都有希望可以合作，正向力量需要匯集起來，志同道合朋友一起打拼。

(中時 )