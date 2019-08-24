卓毓彤（熊熊）24日出席比基尼粉絲見面會，她現場換穿多套比基尼，32G火辣美乳超吸睛。她透露這次自己是以品牌創始人身分亮相，小時候曾因大胸部不自在，但進到演藝圈後覺得欣然接受，感謝媽媽把自己生得這麼豐滿，她笑稱，「我每次只要外景出國穿泳衣，都會上新聞，為何要排斥它呢？我就把它當成特點接受。」

熊熊透露自家的比基尼救了線上不少女星，她表示，「用內衣概念做泳裝，雖然高成本，但有質感。藝人自創品牌的確不少，但我不希望只是符合一時潮流，很快退流行，我期待就算不當藝人了，這個品牌還是可以延續。」她提及自己拍了寫真集，才開始體會好身材的重要性，只要自己體態顧好了，攝影師就不用另外修圖。

熊熊蠻腰纖細。（盧禕祺攝）

熊熊目前43公斤，她笑稱近日從蒙古回來胖到46公斤，因此早上吃優格，中午吃青菜，晚上再吃優格，三餐搭配運動，終於將體重成功降至43公斤。總是成為鎂光燈焦點的她，被詢問是否因此有壓力，她笑說：「都穿了比基尼就大方展現，不要害羞，你要自信地展現出來，就像我們的品牌概念，每個人都有資格穿比基尼，不管是誰都有自己專屬的美麗。」

(中時 )