公視時代生活劇《苦力》播出後網路口碑聲量持續攀升，上週劇情高潮楊烈強勢阻止兒子「明華」黃文星與「美雪」吳婉君在一起，激動脫口說出「漚婊若有情，公媽就袂靈」不堪入耳的難聽話，掀起一票網友熱烈討論。劇中愛上酒家女「愛到卡慘死」的黃文星更被網友苛責是「火山孝子」、「媽寶」、「傻到有剩」，他為角色說情：「明華從小養尊處優，錢伸手就有，完全不知人間疾苦，其實他不壞也不是笨，就是單純、太相信人了。」

楊烈《苦力》棒打黃文星。（公視）

談到現實生活的感情觀，黃文星自認也是一個會為愛不顧一切的人，跟老婆還在交往時，曾多次受到不理性粉絲的黑函批評，導致媽媽當時有點誤會，反對兩人在一起，黃文星說：「但我跟我老婆沒有因此放棄，好在經過6年的愛情長跑，證明我的選擇沒有錯，現在我媽媽疼我老婆比對我還要疼。」

從歌唱選秀比賽出道的黃文星，曾一舉拿下「金曲歌王」，唱而優則演的他，詮釋過不少角色，但他坦言：「不知道為什麼相同類型的角色常來找我，很擔心被定型。」所以當初接到「明華」角色邀約時，他相當興奮，「因為富家少爺是我從沒演過的類型，尤其他之後的人生際遇將有重大轉折，希望讓觀眾看到另一面的黃文星。」

楊烈《苦力》棒打黃文星。（公視）

本週黃文星為了幫吳婉君贖身，積欠下大筆賭債，最後只好偷開公司支票，導致了不可收拾的局面。最新預告一幕楊烈拿木棒痛打他的戲，劇組特製了仿真的木棒道具，黃文星說：「這場戲印象超深刻，拍攝時烈哥打斷了3、4根木棒，雖然我有做足防護措施，但說不痛是騙人的，更辛苦烈哥他老人家了。」被問到現實生活中，要是兒子長大後跟他說要娶美雪這樣的女生該怎麼辦？黃文星笑著回答：「我老婆有說，兒子要是敢這樣就把他的腿打斷！」

楊烈《苦力》棒打黃文星。（公視）

該劇出現大量的「台語俗諺」令年輕一輩的觀眾嘖嘖稱奇。能將這些優美的台語詞彙融合在劇情台詞裡，都是源自於金鐘名導李岳峰長年對於台語的熟悉與琢磨，網友對此力讚「這齣戲真的認識很多俗諺」、「苦力的台詞根本是台語活字典」、「李岳峰導演果然名不虛傳」，更有忠實觀眾為了複習劇中詞彙，表示同一集重複看3、4次都不嫌多。

黃文星在《苦力》為吳婉君沈迷賭博。（公視）

(中時 )