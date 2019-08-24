效力火腿的台灣好手王柏融近期陷入打擊低潮，連3戰共12打席沒敲安，打擊率降至2成68是近4個月來新低，今日對戰歐力士沒先發，整場在板凳待命，而頂替王柏融擔任第六棒的田中賢介則是本場英雄，敲出逆轉2分炮，最終火腿以7比1獲勝。

王柏融自10日傷癒復出後打擊陷入低潮，31打數僅敲出5支安打，8月打擊率低至僅1成61，此戰從板凳出發，沒有獲得替補機會。而火腿則是靠4局上半第六棒田中賢介的逆轉2分炮，以及9局上大田泰示2分炮、連續4支安打，拉尾盤灌進5分大局，最終就以7比1大勝歐力士。

火腿王牌有原航平主投7局壓制歐力士打者，被敲2支安打僅因一支陽春砲失1分，送出9次三振收下本季第13勝，暫居洋聯勝投王。火腿上次奪勝是一周前，同樣是有原先發，此為火腿8月的第4勝。

火腿在8月至今20場比賽戰績4勝15敗1和，全隊戰績和本季前幾個月相比一落千丈，而主砲中田翔13日下二軍後，根據日媒報導，受傷的拇指已不會疼痛，目前收到召回一軍的緊急通知，會盡速向一軍會合。

(中時電子報)