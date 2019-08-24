蔡董事長於2019年7月19日16時在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會，蔡董事長向旺旺中時媒體同仁問好後表示：

我想現在各位也都看到電視，很多對我們的一些汙衊，甚至最近越來越強，但是我想藉這個機會，因為上一次的溝通，我聽到我們基層有很多同仁也是對公司不瞭解的，其實現在電視也好，甚至這些媒體在汙衊我們，會讓我回想到2012年的時候。

其實2012年的時候，讓我感觸很深，因為我覺得那次我很對不起我們所有旺旺中時的每一位同仁，因為就是沒有跟大家溝通，導致那個時候很多包括我們中國時報、包括我們總主筆這邊，要邀稿也沒有人願意替我們中國時報寫稿，甚至各位在座如果當時在旺旺中國時報的人也瞭解，你們出去有時候甚至都不敢講你就是中國時報的人，好像很丟臉，好像我們對不起台灣，好像我出賣台灣，你們協助我出賣台灣。

那個時候甚至我們中天應徵人也有問題，甚至人家看到妳就把你肉搜，就侮辱你、屈辱你。所以我很感謝那個時候繼續協助我渡過這段時間，慢慢慢慢我們又重新整理，也很感謝大家支持。

那今天主要跟大家溝通，因為我不想再重複到2012年，各位每一個身為旺旺媒體的人到外面抬不起頭來，還是被人家取笑、侮辱，我在這裡可以跟各位報告，我們旺旺人絕對抬頭挺胸，絕對光明正大，所以跟各位溝通的就是，各位你們在外面聽到任何疑問，請你們等一下馬上問我，我就馬上回答，不是外面講我們甚麼，大家聽好像是喔、真的喔。

我可以親自跟各位解釋，因為我們一定要團結，團結就是要先溝通，沒有溝通好怎麼能團結。你們說是不是啊！

蔡董事長：旺旺人絕對抬頭挺胸、光明正大

(中時電子報)