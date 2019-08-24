楊冪、劉愷威離婚後，女兒由兩人共同監護。(取自劉愷威微博)

大陸女星楊冪去年底宣布與劉愷威4年婚破局，離婚至今8個多月，兩人共同監護的5歲女兒小糯米近況也令外界好奇。劉愷威的演員爸爸劉丹近日為新戲《愛回家之開心速遞》宣傳，也透露了孫女近況，但就被網友發現他似乎語氣有些心酸。

劉丹近日為新戲宣傳，被問起孫女近況，他坦言現在幾乎每天都在上班，所以現在都是奶奶、姑姑、爸爸跟她玩的時間比較多，「我是比較少一點，譬如說吃個飯、喝個茶什麼東西的。」而他似乎也因為不能時常伴在孫女左右，被網友發現在講這段話時，語氣流露出些許心酸。

而早前劉愷威驚喜現身女兒學校活動，父女倆在舞台上合唱畫面超有愛，對此劉丹就笑說也沒刻意讓孫女練唱歌還是怎麼樣，只不過在家裡讓小糯米試唱幾次，「我真想不到，很多老師都說哇原來她這麼厲害，唱出來很像這麼一回事，什麼唱歌走音都沒有，我說奇怪了怎麼會這樣。」為孫女與生俱來地表演天賦開心不已。

(中時電子報)