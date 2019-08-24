因閃躲不及被倒塌路樹砸傷的路人，經消防隊救護車緊急送醫，所幸並大礙。（消防隊提供）

因閃躲不及被倒塌路樹砸傷的路人，經消防隊救護車緊急送醫，所幸並大礙。（民眾提供）

白鹿颱風過境，南投地區各鄉鎮午後都出現巨大強風，日月潭氣象站測出最大陣風10級，風力之大到把梅荷園旁的大棵路樹都吹倒，有兩位路過民眾閃避不及，手腳受到擦傷，經日月潭與魚池消防救護車分別送往埔基醫院和中榮埔里分院處理傷口包紮，所幸僅受輕傷，並無大礙。

今天的白鹿颱風過境，日月潭水社鬧區的梅荷園路樹倒塌最嚴重，除砸傷人，並一度造成交通中斷，影響進出交通，日月潭環湖公路也是路樹東倒西歪，形成沿路滿目瘡痍之景象，讓警方與公路總局埔里工務段疲於奔命，所幸快速清理後，交通馬上恢復通行。

日管處表示，日月潭地區今天下午刮起陣陣劇烈的強風，除環湖公路路樹倒塌連連，連日月潭伊達邵遊客中心廣場的大樹也攔腰折斷，幸好沒有人員受傷，目前現場已圍起封鎖線，將俟風雨轉小，再行移除。

位於台14南豐段也是竹林樹倒塌，也一度造成交通中斷，也是經由仁愛警分局迅速到場管制交通，並由公路總局埔里工務段立即清除，迅即恢復交通。

埔里市區除西安路一家體育用品社招牌被吹落，最嚴重的則是信義路OK便利商隔壁的一支大型看板，在狂風中應聲倒塌，所幸未傷及路人或車輛，否則後果不堪設想。

(中時 )