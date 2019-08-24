熱依扎《後宮甄嬛傳》飾演「寧嬪」。（圖／翻攝自 Youtube）

網傳熱依扎曾被男友傷害。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

有「新疆四美」封號的33歲女星熱依扎8年前在《後宮甄嬛傳》飾演「寧嬪」，最近她因許多好身材的照片被瘋傳，又引發網友關注，熱依扎則坦言自己曾罹患重度抑鬱和焦慮症，希望用自身例子提醒大家別放棄人生，陸媒今(24日)報導，有娛樂記者爆料，最近有名自曝患抑鬱症的女星有段悲慘故事，曾被男友利用，還被高層騷擾，引來網友聯想指的是否就是熱依扎。

熱依扎因漂亮外型與性感身材，有「小張柏芝」封號，最近她在機場穿著清涼的照片被熱傳，有人讚她美，但也有人嫌她過胖，熱依扎則在微博回應：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥」，展現十足幽默感，但隨後她又坦言：「為什麼我這麼有趣呢？是因為我死過很多回。才知道生的意義。」並承認有重度憂鬱症。

據《鳳凰網娛樂》報導，最近有娛樂記者發文爆料：「自曝有抑鬱症的女星曾有過一段很深刻的感情，當時她被男友利用了」，並指該女星後來還被高層騷擾，導致接不到資源，一度放棄離開演藝圈，還曾輕生，幸好現在狀態變好，而文中雖未點名，但不少人都認為暗指的應該是熱依扎，讓許多網友十分心疼，而對此，熱依扎方面暫無回應。

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(中時電子報)