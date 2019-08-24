邱明憲源於對故鄉的感情，2011從台北返鄉回彰化，思索著怎麼讓彰化「被看見、被感動」。（邱明憲提供）

發篸藥行與好時光玩手作灰面鵟鷹為主題「防蚊小鷹雄」受到歡迎。（邱明憲提供）

「八卦山下的城市速寫課」傳遞了彰化的人文風景。（邱明憲提供）

「民權路上的美術課」。（邱明憲提供）

邱明憲結合彰化的8個年紀相仿的店家，一起經營「旅庫彰化」平台，從一起上課、找專業攝影師拍照、跨界商品思考、特色市集攤位規劃、在地刊物、影片拍攝與行銷活動，找到共同作戰的團隊概念。（邱明憲提供）

今年台灣地方創生元年，23萬人口彰化市未納入，但高消費走台中，觀光走鹿港，資源都被分了，彰化店家經營得特別辛苦，旅咖啡店長邱明憲不放棄，架起「旅庫。彰化」網路平台，規畫以彰化生活知識體驗的小旅行，一起結合店家們，把在地尋常風景，翻轉成了旅人獨一無二的體驗。

邱明憲源於對故鄉的感情，2011從台北返鄉回彰化，思索著怎麼讓彰化「被看見、被感動」，從投入田野調查，到開設「旅咖啡」辦講座、讀書會等，帶領更多對彰化文史有興趣的夥伴加入閱讀與實踐，並結合許多志同道合朋友一起創造地方小旅行的可能。

邱明憲編輯彰化旅遊書「自遊彰化」及「老屋點燈」等，不斷挖掘了彰化被忽略的美，日常也變得不平凡了！他在2016年架設「旅庫。彰化」平台，推動以彰化生活知識體驗的小旅行路線，從6條定期體驗，至今已經增加到16條了，參與也從2人，成長到多到500人之多，引起驚喜「彰化也可以這麼好玩呢」。

邱明憲深感年輕的力量沒有被凝聚，再申請中小企業處的群聚計畫拉緊彰化的8個年紀相仿的店家，一起經營「旅庫彰化」平台，從一起上課、找專業攝影師拍照、跨界商品思考、特色市集攤位規劃、在地刊物、影片拍攝與行銷活動，找到共同作戰的團隊概念。

8個店家各有專長，包括解憂設計、水根行、友發篸藥行、好時光玩手作工坊、春秋美術社、萬里晴出版社、小食糖、白色方塊咖啡工作室，跨足彰化的老店、老職業、咖啡館、出版社、體驗設計、清水模盆栽設計，讓彰化的各種面向與特色透過平台可以被看見。

邱明憲舉例，近期友發篸藥行與好時光玩手作灰面鵟鷹為主題「防蚊小鷹雄」就備受喜愛，連結店家創造出推出了「民權路上的美術課」、「後站北管與甜點課」、「八卦山下的城市速寫課」，讓人直呼，「我也想上課了！」

「讓彰化不再只是肉圓跟大佛」邱明憲近期也爭取文化部青年村落計畫，規畫員林、社頭深度旅遊計畫，走出了自己的走走讀路線，讓人耳目一新，「地方小旅行可以這麼有趣，這麼好玩」。

邱明憲說，計畫在年底前再推出另款群聚的新商品以及由白色方塊統籌設計的在地主題刊物「炯話郎」，讓彰化可以用不同樣貌來呈現。未來的願景不只是體驗活動，而是從內容、行銷、影音一直推展到國外遊客的來訪與與線上購買彰化的物產，這才是永續地方創生的重要目標。

(中時 )