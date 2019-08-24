白鹿颱風來襲桃園市風雨24日下午風雨皆大，八德區茄苳路就有路樹因風勢過大，導致連根拔起倒塌橫跨路面，八德景分局高明派出所警員呂理銘、陳勇成接獲通報到場，因路樹短時間無法排除，決定先封閉道路，約下午16時才由公所派員排除障礙。

警方表示，24日下午桃園有強大的間歇性風雨，也造成路樹倒塌。原本員警想要直接排除障礙，不過路樹體積龐大，只好先封路。

(中時 )