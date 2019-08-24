白鹿颱風風雨太強 八德路樹被吹倒 18:592019/08/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白鹿颱風來襲桃園市風雨24日下午風雨皆大，桃園市八德區就有路樹被吹倒。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風來襲桃園市風雨24日下午風雨皆大，八德區茄苳路就有路樹因風勢過大，導致連根拔起倒塌橫跨路面，八德景分局高明派出所警員呂理銘、陳勇成接獲通報到場，因路樹短時間無法排除，決定先封閉道路，約下午16時才由公所派員排除障礙。 警方表示，24日下午桃園有強大的間歇性風雨，也造成路樹倒塌。原本員警想要直接排除障礙，不過路樹體積龐大，只好先封路。 (中時 ) #路樹 #八德 #障礙 #倒塌 #排除障礙 也許您會感興趣 推薦閱讀 身心障礙未足額進用 中興大學仍有23人未聘 13:402019/08/20 生活 提升中高齡、身障者的生活 南投縣助民眾申請居家無障礙空間 15:482019/08/20 生活 暴雨加地震 花壇工廠擋土牆倒塌 11:562019/08/21 生活 斯巴達障礙跑競賽台中引爆 盧秀燕歡迎一起挑戰極限 12:152019/08/22 生活 台鐵擅自移除路樹 議員會勘要求限期改善 14:542019/08/22 生活 弱勢助弱勢 蓮心園身心障朋友關懷獨老 17:312019/08/22 生活 汐止火車站旁路樹斷頭 台鐵挨轟 04:102019/08/23 地方新聞 公益路樹倒 險直接擊中車輛 13:442019/08/23 社會 白鹿強風吹倒北投路樹 小客車遭砸凹 14:502019/08/24 社會 大雨造成土讓液化 楠梓區路樹倒塌 17:282019/08/24 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 軍公教年改砍18％優存利息 合憲理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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