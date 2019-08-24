港反送中行動東九龍觀塘區「燃點香港，全民覺醒」遊行，今天傍晚後部分示威群眾失控，設路障堆物縱火、入據已暫時關閉的地鐵站、鋸斷智慧燈桿、向警方投擲磚頭、汽油彈，經港警防暴警列陣、速龍小組持槍警告後，發射催淚彈、胡椒彈壓制，並逮捕現行犯。

香港01報導，今天下午4時，示威者鋸斷拉倒智慧燈柱﹕

4時20分，有大批示威者完成遊行後，因封路沒有車離開，而到九龍灣站A出口等待列車服務。有港鐵站職員到場與示威者談判，示威者高叫﹕「高層！」曾有示威者提議，如果服務不恢復，會打算向九龍灣港鐵總部要求交代。有示威者向前線港鐵職員稱「唔係想為難前線」，但質問港鐵為何在有不反對通知書的遊行下仍停止服務，即使打風也不會停止列車服務。立法會議員張超雄亦在場。現場有逾百人，有部分人為九龍灣下班人潮，對港鐵安排感到憤怒。

4時21分，示威者「解剖」智慧燈柱後，發現一支名為ble locater的usb。有示威者稱，未知ble locator為甚麼裝置，估計是燈柱之間溝通用的裝置。

4時27分，有防暴警在常悅道下警車。示威者後退。

4時30分，有速龍小隊向示威者方向舉槍，有社工喝稱﹕「唔好舉槍，現場有小朋友、老人家！」隨即，有防暴警員在牛頭角警署外兆業街舉起紅旗，並以大聲公稱﹕「前面示威者注意，呢個係警察警告，停止衝擊，否則使用武力。」兩分鐘後，防暴警後退了兩步。

4時36分，示威者向警方防線掟磚，有速龍小隊向示威者方向舉槍。而速龍不斷向記者喝稱﹕「前面有人掟磚，唔想你？受傷，係咪想幫佢？做掩護，唔係就行開！」宏照道出現防暴警察防線，大批示威者沿常悅道往九龍灣站方向後退

4時39分，有示威者以滅火筒向警方防線噴射，大批防暴警及速龍小隊衝前以警棍追打示威者，示威者不斷向後退，亦有示威者被速龍制服在地上。

4時41分，警方及示威者之間，出現火光，懷疑有人從偉業街兩側掟出燃燒彈，警退後。警方其後舉黑旗，並施放催淚煙。

4時43分，警察暫停推進，大批示威者跑往九龍灣站方向。約30勇武示威者留在常悅道及宏照道的十字路口。港鐵廣播指由於九龍灣站混亂，已報警處理。

4時45分，警方再舉黑旗，再度施放多枚催淚彈。速龍在近德福外橋旁開了約十發槍，應為胡椒彈，另有夾雜橡膠彈。防暴警已於零碳天地清場，宏照道防暴警亦向前推進，以擴音器警告示威者離開。

4時49分，防暴警突於常悅道衝前約五十米，現於宏開路停下。

5時3分，警方於常悅道與零星示威者對峙，指他們正參與非法集結，惟有示威者反駁，零碳天地為獲發不反對通知書的遊行終點，質疑警方剛才為何於該處清場。

5時9分，警方表示，今日大量暴力示威者於觀塘偉業街牛頭角分區警署外和常悅道堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為但無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

《香港01》報導，下午5時過後，大批示威者經天橋進入德福花園，與警對峙﹕

5點10分，勵業街、偉業街交界有數百名示威者聚集，有戴防毒面罩示威者向觀塘道方向前進。暫未占出觀塘道。

5點20分，常悅道全清，示威者全數上天橋往德福。

5點29分，警員警告示威者勿再使用汽油彈，否則開槍。大批示威者留守順業街及偉業街交界，並掘磚、築防線。德福花園外平台有大批防暴警察設起防線，現場有街坊向他們喝罵「黑警！」並要求他們離開民居。

5點43分，德福花園有警察連開約5槍，並發射一發催淚彈。示威者以渠蓋、風機作路障，並以清潔劑、消防喉噴溼地面。立法會議員許智峰要求警方勿推進入商場，反遭警方推開，要求他勸示威者。

5點53分，警從商場下射疑似胡椒彈上近戲院位置，示威者向下掉雜物。另一邊，偉業街示威者將防線推前。

5點57分，偉業街的警方舉紅旗，要求示威者不要使用武力。一分鐘後，警方再舉黑旗，警告會施放催淚彈。

(中時 )