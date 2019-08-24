白鹿颱風帶來風雨威脅，后豐港小船緊急吊上岸避風。（李金生攝）

近百艘船隻進港避風，楊鎮浯縣長（中）聽取縣港務處長何佩舉（左）作業報告。（李金生攝）

白鹿來襲，金門近百艘大、小船隻進港避風。（李金生攝）

金防部也派遣兵力進駐低窪地帶，在金城鎮代天府一帶預先布放沙包。（李金生攝）

楊鎮浯縣長率員勘查水頭碼頭、后豐港避風整備作業。（李金生攝）

楊鎮浯縣長慰問岸巡官兵疏散民眾，確保海域安全的辛勞。（李金生攝）

縣養工所肩負救災重任，楊鎮浯縣長慰勉第一線工作人員。（李金生攝）

白鹿颱風來勢洶洶，金門今（24）日已出現10級以上強風，全島路倒樹木通報20餘起，「小三通」連2天全面停航，興建中的金門大橋和船隻均全面加強戒備。縣府也宣布今天晚上停止上班上課。

金門縣災害應變中心於今日上午10時進入1級開設，預估主要風力和雨量將集中於今日至明天上午，因適逢大潮期間，研判可能有致災的危險。

縣長楊鎮浯今天下午在縣府工務處長許鴻志、行政處長陳祥麟、觀光處長丁健剛與建設處代處長文水成等人陪同下，趕赴水頭南堤、后豐港、養護工程所和林務所、新湖漁港了解防災整備作業。

目前，料羅、水頭和九宮碼頭港區有近百艘大、小船隻避風，金廈泉「小三通」也在今、明2天全面停航。空中交通在上午12時以前，大致維持正常起降，12時以後就宣告停飛，共取消38個班次，明天則預定在中午12時逐漸恢復正常。公車也自今晚7時30分起全面停駛。

因「白鹿」颱風雖仍維持輕颱等級，但瞬間最大風速仍可達每小時137公里，今日白天已有路倒樹木通報22起，縣林務所在東、西半島兵分2路排除，全力維持道路暢通。

金防部也派遣兵力進駐低窪地帶，在金城鎮代天府一帶預先布放沙包，嚴防重演往年大水漫淹，造成居民通行不便的狀況。

另興建中的金門大橋，包括起重船、拌合船及平台船和拖船，均已完成就地停泊或進入后豐碼頭避颱。重型機具也以纜繩固定綁紮固定，加強工地全區防颱整備作業。

同時在去年5月7日因強降雨，曾導致桃園路地下道積淹水，今年在養工所委商建置地下道警示監控管制系統後，如遇強降雨排水不及時，該系統將在第一時間發揮抽排水功能，並管制車輛出入，提醒民眾多加留意。

(中時 )