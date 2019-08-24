香港今日下午有觀塘遊行，約下午4時有示威者向警方防線擲磚，警方「速龍小隊」突然衝向示威者進行清場，再次爆發警民衝突，結束一星期來的「無煙」時間。警方斥責示威者堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方表示，多次警告示威者停止違法行為但無效，因此防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方下午5時許，發出新聞稿，呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

(中時 )