觀塘遊行 警斥示威者縱火擲磚頭 防暴警驅散 19:422019/08/24 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港今日下午有觀塘遊行，約下午4時有示威者向警方防線擲磚，警方「速龍小隊」突然衝向示威者進行清場，再次爆發警民衝突，結束一星期來的「無煙」時間。警方斥責示威者堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方表示，多次警告示威者停止違法行為但無效，因此防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。 警方下午5時許，發出新聞稿，呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。 (中時 ) #示威 #觀塘 也許您會感興趣 推薦閱讀 港青月賺3000鎂25％繳房租 網嘆：該造反的是台青 09:052019/08/20 社會 示威不能延續 港議員：陸國慶是解放軍出兵關鍵 11:472019/08/20 兩岸 南韓盼香港示威能圓滿解決 19:322019/08/20 國際 水電錢都靠大陸 蔡正元：香港沒造反本錢 09:422019/08/21 政治 桃園復興區警匪追逐槍聲大作 1嫌飲彈自盡身亡 12:142019/08/23 社會 香港機場禁令延長 任何人不得干擾運作 12:572019/08/23 兩岸 香港之路 港島荃灣觀塘三線連人鏈 晚間9點開始散去 22:092019/08/23 兩岸 香港機場禁制令 獲准延長 04:102019/08/24 兩岸要聞 香港觀塘遊行示威者築路障 與防暴警對峙 16:092019/08/24 兩岸 示威者疑丟汽油彈 速龍小組射催淚彈、胡椒彈驅散 19:132019/08/24 兩岸 兩岸熱門新聞 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 日報 示威者疑丟汽油彈 速龍小組射催淚彈、胡椒彈驅散 - 兩岸 香港示威者築路障 防暴警牛頭角警署列陣 - 兩岸 - 旺報 觀塘遊行 警斥示威者縱火擲磚頭 防暴警驅散 - 兩岸 自由行何時解禁 劉結一表態 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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