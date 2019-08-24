中風多年的老婦疑遭丈夫手刃喪命，遺體在法師誦經及親人助念下，移往台中殯儀館由檢檢方相驗。（王文吉攝）

藥師退休的宋翁，經濟無虞，兒女也都成家立業，臥病的妻子有外籍看護協助照顧，不至造成長照壓力。案發後，鄰居紛紛揣測宋翁可能不捨病妻受苦，狠下心共度黃泉。但有親友透露，宋翁受分產官司困擾多年，沒想到為了保住祖厝，竟讓房子變成凶宅，難以處分。

據了解，宋翁育有3子1女，兒女都已成家立業。宋翁年輕時考上藥師，在豐原最熱鬧的第一市場旁的府前街開設西藥房，服務鄉里超過30年，近年妻子中風臥病後，宋翁為專心照料愛妻，將藥房交棒給未婚的次子經營。

老藥局發生命案，市場內的攤販紛紛表示難以置信。藥房對面的店家說，宋翁為人和善客氣，照顧中風坐輪椅的妻子，可以說是無微不至，怎麼可能會對太太不利。附近鄰居紛紛揣測，可能是宋翁不捨病妻受苦，加上照料病人壓力過大，才持刀讓妻子解脫再自刎。

據了解，宋翁因藥局的祖厝分產問題，與親族對簿公堂。死者兒子說，因為家族成員要討房子，父親為祖產問題上法院，官司訴訟打了4年多，案發前一晚大家談得很不愉快，他曾告訴父親「反正用錢解決，不然要怎麼講？」

「唉...」死者兒子長嘆一口氣說，因處理親族共有的房產要花不少錢，根本無力負擔，父親覺得很煩。親友也透露，宋翁近年因分產糾紛，和親族鬧上法院，加上子女對祖厝如何處理，意見不一，可能哀莫大於心死，才出此下策。

親友感嘆，宋翁應該也是不忍心獨留病妻一人，曾揚言「乾脆讓房子變凶宅，看他怎麼處理」，原以為是玩笑話，沒想到一語成讖，妻死夫命危。

(中時 )