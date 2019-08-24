近一個來的連續雨勢不歇，造成南市絲瓜的授粉率降低不說，著果後的成長狀況也很差，預期災損達到6成，白鹿颱風過境後恐怕又將帶來強降雨，農民喊苦，向有關單位及民代反應，包括台南區農改場、農糧南區分署、南市農業局今天到東山區會勘，將爭取納入天然災害現金救助。

南市農業局統計，台南市二期作絲瓜種植面積約228公頃，總產量約4,677公噸，是全台第2大產區，主要產地大部分集中在東山區，有168公頃，其他周邊柳營、白河區各占22及16公頃，現正值生產期。

當地農民表示，這一個月來的雨勢不斷，影響絲瓜的授粉狀況，有些瓜苗根部都泡爛了，瓜藤、葉子跟著乾枯，授粉後就算結果也長不大，每分地原有4000台斤左右的產量，現在有農民種植4分地，最慘時1天採不到10條絲瓜。

台南區農改場、農糧南區分署會同南市農業局、東山區公所及民代到現場勘災，初步認定已經達到農損現金救助標準，將提報農委會，列入0813雨災現金救助項目。

(中時 )