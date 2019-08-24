新竹縣市25日正常上班上課 19:112019/08/24 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹縣、市政府24日晚間7點宣布，25日新竹縣市都正常上班上課。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣、市政府24日晚間7點宣布，依據中央氣象局發布白鹿颱風警報及風雨預測資料，新竹縣、市明天（25日）風雨均未達停止上班上課標準，新竹縣、市25日都正常上班上課。 (中時 ) #新竹縣市 #上課上班 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 日氣象廳：直撲台灣 15:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 10:062019/08/22 生活 颱風白鹿威脅逼近 北部與金門周五先熱翻 20:532019/08/22 生活 攻蛋瘦一圈 方大同盼颱風別攪局 04:102019/08/23 娛樂新聞 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 高雄巿23日晚間正常上班、上課 17:432019/08/23 生活 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 06:132019/08/24 生活 白鹿颱風登台 北海岸激長浪新北應變中心嚴陣以待 12:532019/08/24 社會 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 白鹿中心16：10高雄楠梓出海 這兩地續防豪雨 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。