不少民眾為洪秀柱打氣，並跟她握手。(曹婷婷攝)

白鹿颱風來襲，前國民黨主席洪秀柱風雨無阻，今晚到台南永康出席台南第4選區立委參選人林燕祝之友會的餐會，受到不少鄉親熱絡合影、握手；她受訪強調，到第6選區參選最重要的是，這是一個非常艱困選區，始終沒人出來選，「我們不怕打仗，就怕沒人打仗」；被問到黨是否「換瑜」，她說，換柱教訓還不夠嗎？確定就確定了，要全力支持黨的提名人。

洪秀柱說，雖然今天是颱風天，但「北秀柱南燕祝」，所以她專程來為林燕祝加油打氣，「我是柱柱，她是祝祝，雖然是颱風天還是要情義相挺雙柱會。」

被問到到台南參選，她說，這次之所以表達到第6選區參選，最重要的是，這是一個非常艱困的選區，而且始終沒人出來選，這麼艱困選區仍然有藍軍支持者，不能長年放棄藍軍支持者，讓他們心裡都很鬱卒，我們不怕打仗，就怕沒人打仗，基於這個原因，她願意為黨開疆闢土，不問結果如何，這場仗不能缺席。

面對至今尚未獲得黨徵召，她也說，尊重黨中央最後決定。針對郭柯王合體，國民黨支持者擔心整合，她說，這個情勢發展確實讓人憂心，相信他門應該有智慧。

她說，黨已經透過民主機制產生總統人選，不應該再有二種想法，黨也應該盡快整合，不要讓支持者憂慮。由於之前曾有換柱風波，外界都在關注是否換瑜？她反問，換柱教訓還不夠嗎？國民黨不能讓制度受到破壞，否則以後任何被提名的人選都會惶惶不安，萬一民調稍有變化就會被換掉，這會有後遺症，確定就確定了，我們全力以赴，支持黨的提名人。

她呼籲，制度遵守很重要，吳敦義主席也說不會再有換柱2.0，韓國瑜現在要重視的是凝聚基層士氣，替國家開出正確道路，希望黨透過積極整合，尋求黨的團結。被問到一中言論，她重申，黨的立場目前是九二共識、一中各表，她只能說到這裡。

(中時 )