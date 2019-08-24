台南市南區大同路二段路樹倒塌，壓中停靠路旁的黑色休旅車。（程炳璋翻攝）

白鹿颱風侵襲，台南市傳出多處路樹、招牌掉落，歸仁區大武路有女騎士撞上倒樹，四肢擦傷，南區大同路二段24日晚間6時，一株樹齡20年的「異木棉」路樹突然攔腰折斷，擊中路邊停靠的黑色休旅車，引擎蓋與車頂嚴重毀損，幸好車主不在車內，躲過一劫。

歸仁區大武路上一株路樹不堪強風橫掃，晚間7時30分倒臥馬路，絆倒經過的21歲女騎士，她四肢擦傷送醫無礙。

台南市24日受白鹿颱風影響，傍晚風雨漸大，各區開始傳出樹倒災情，南區大林新城社區大樓管委會所有的一棵20年樹齡的異木棉樹，晚間6時被風吹到攔腰折斷，掉落的斷枝正好擊中一部黑色休旅車，周邊枝葉也掉在另一部現代小客車上。

現代汽車只被樹葉覆蓋，車身受損輕微，另一部黑色休旅車較慘，車頂與引擎蓋都被樹枝壓垮受損，幸好車主下車買東西，未隨車遭殃。

新生里里長王安國表示，大林新城社區大樓管委會在路旁種植3棵異木棉都超過20年，早該處理，台南市工務局無法代為移除，只好擱置至今。

王安國表示，另一棵未倒的異木棉樹被螞蟻蛀蝕得更嚴重，其實更危險，將趁這次事件後，要求大樓管委會一併處理掉，以免危險。

台南市24日晚間雨勢不大卻強風不斷，各地都傳出招牌掉落與大樹倒塌案件，警方獲報都協助通知災變中心，並在現場戒護，疏導交通。

(中時 )