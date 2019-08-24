為防制幫派暴力與街頭鬥毆滋事，維護市民安居樂業治安環境，桃園市警察局23日執行封城掃蕩，結合掃黑、肅槍、緝毒、查賭等勤務，鎖定桃園、中壢治安要點等處列為臨檢目標，動員警力127名，查獲各類案件44件46人，毒品重量達482.69公克，還起出改造手槍2支。

警方指出，以「對外封鎖、對內掃蕩」原則，同步集結桃園分局、中壢分局及警察局警力，強力臨檢掃蕩，防制幫派暴力，嚴防聚眾滋事等治安事件，凡涉及街頭喧囂或聚眾施暴者全部法辦並建檔，列入組織犯罪檢肅對象，展現執法決心。特別的是，警方還發現還發現彭姓男子，為了讓生意更好，更聘請外籍人士協助販毒，拓展管道，希望開拓對台灣毒品市場較為陌生的外國人管道。

局長陳國進也前往中壢分局主持勤前教育，並親自率隊前往各臨檢目標，重申暴力事件零容忍，陳國進表示，公權力不容挑戰，警方絕不容許破壞安寧秩序的行為發生，各項臨檢掃蕩勤務將持續執行，業者除了營利之外，也必需善盡管理及通報的社會責任，店內絕不容許有幫派圍事、販毒、槍擊或鬥毆、酒客尋仇打架等情事，發現有衝突狀況應立即向警方報案，要防制暴力案件發生，並把這些行業列為治安要點，採重點式密集臨檢。

(中時 )