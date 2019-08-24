由於丹麥屬地格陵蘭與美國戰略及經濟利益的相關性增加，美國總統川普政府計劃在當地開設領事館，這將是美方數十年來首次採取此一作法。

美聯社報導，美國1940年即曾在格陵蘭設立領事館，當時德國納粹已占領丹麥，後在1953年關閉。新的美國領事館明年將在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設。

美國國務院致函國會指出，在努克重建領事館是美國在北極圈擴大勢力的比較全面計畫之一。

這封發給國會參議院外交委員會的信函指出：「在整個北極圈拓展政治、經濟與商務關係符合美國戰略利益。」

信函並說，透過外交常駐勢力，美國將得以「保護在格陵蘭的重大利益，並與當地官員和社會發展進一步關係。」

美國國會可能願意考慮這個構想，不過因川普表示有意購買格陵蘭但遭丹麥拒絕而形成外交爭執，如今這個構想可能會受到比較嚴格評估。

美國國務院指出，已指派一名負責格陵蘭事務的官員在美國駐丹麥大使館中工作，如今計畫在秋季或秋後不久完成聘用格陵蘭當地館員。國務院盤算，館內最後在2020年會有7名館員。（中央社）

(中時 )