舞炯恩•加以法利得、草屯囝仔為臺灣原創流行音樂大獎跨界合作。（新視紀整合行銷提供）

文化部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦「台灣原創流行音樂大獎」，今天（8月24日）舉辦決賽暨頒獎典禮，。頒獎典禮由舞炯恩•加以法利得、草屯囝仔首度跨界合作演出，「4金主持人」黃子佼更是第8度主持力挺活動，第7度搭檔阿娟，黃子佼笑稱：「沒有7年之癢，只有默契更佳！」

黃子佼表示，「創作人與一般歌手最大差別在於他們對世界相對的敏感，無論是較嚴肅議題、家族情懷、血緣情懷等，都讓我覺得感動，簡單說，他們的眼神會發光，然後笑容靦腆，從我過往主持經驗而論：科技人是理性，藝術家是隨性，創作人則是感性。」

草屯囝仔首次與舞炯恩•加以法利得合作跨界演出，他們表示跨界合作一直是他們的期望：「透過彼此力量與對在地文化的努力，強強聯手，讓更多人能聽見我們的堅持與原創，這次合作是交流也是挑戰，希望有更多機會能跨語言合作，擦出不一樣的火花。」

為了讓更多人了解台灣原創音樂的內涵，「台灣原創流行音樂大獎」9月28日於台北信義香堤廣場辦理音樂分享會。

(旺報 )